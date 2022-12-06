Ришарлисон сделает прическу как у Роналдо на ЧМ-2002, если Бразилия выиграет ЧМ-2022

а он в курсе вообще что Рональдо потом извинился за эту прическу перед детьми? потому что столько пацанов так побрили по всему миру что это просто ужассссс....
Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон пообещал повторить прическу Роналдо на ЧМ-2002, если Бразилия выиграет чемпионат мира-2022.
«Впереди еще три матча. Ришарлисон должен научить меня танцевать «танец голубя». Он даже Тите научил», – сказал Роналдо.
«Тогда я повторю его прическу. После завоевания шестого титула. Не будем давать отдых хейтерам», – сказал Ришарлисон.
- Бразилия сыграет в 1/4 финала ЧМ с Хорватией.
- В последний раз бразильцы становились чемпионами мира в 2002 году.
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
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