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    Ришарлисон сделает прическу как у Роналдо на ЧМ-2002, если Бразилия выиграет ЧМ-2022

    Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон пообещал повторить прическу Роналдо на ЧМ-2002, если Бразилия выиграет чемпионат мира-2022.

    «Впереди еще три матча. Ришарлисон должен научить меня танцевать «танец голубя». Он даже Тите научил», – сказал Роналдо.

    «Тогда я повторю его прическу. После завоевания шестого титула. Не будем давать отдых хейтерам», – сказал Ришарлисон.

    • Бразилия сыграет в 1/4 финала ЧМ с Хорватией.
    • В последний раз бразильцы становились чемпионами мира в 2002 году.

    Фото: Shaun Botterill/Getty Images

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    Источник: Globo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1625

      Benifacto 29 минут назад

      а он в курсе вообще что Рональдо потом извинился за эту прическу перед детьми? потому что столько пацанов так побрили по всему миру что это просто ужассссс....

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