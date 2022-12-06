Ришарлисон сделает прическу как у Роналдо на ЧМ-2002, если Бразилия выиграет ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон пообещал повторить прическу Роналдо на ЧМ-2002, если Бразилия выиграет чемпионат мира-2022.

«Впереди еще три матча. Ришарлисон должен научить меня танцевать «танец голубя». Он даже Тите научил», – сказал Роналдо.

«Тогда я повторю его прическу. После завоевания шестого титула. Не будем давать отдых хейтерам», – сказал Ришарлисон.

Бразилия сыграет в 1/4 финала ЧМ с Хорватией.

В последний раз бразильцы становились чемпионами мира в 2002 году.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

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