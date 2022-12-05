Япония – Хорватия: стартовые составы на матч ЧМ-2022

Япония и Хорватия назвали стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022.
Япония: Гонда, Танигучи, Томиясу, Йошида, Нагатомо, Морита, Эндо, Ито, Камада, Доан, Маэда.
Хорватия: Ливакович, Юранович, Гвардиол, Ловрен, Баришич, Ковачич, Брозович, Модрич, Перишич, Крамарич, Петкович.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Игра пройдет на стадионе «Аль Жануб».
- Начало – в 18:00 мск.
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Источник: Бомбардир.ру