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  • Дзагоев объяснил, почему «Рубин» не доминирует в Первой лиге

Дзагоев объяснил, почему «Рубин» не доминирует в Первой лиге

5 декабря 2022, 15:54

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев оценил результаты команды в осенней части сезона Первой лиги.

  • «Рубин» идет в Первой лиге 3-м.
  • Турнир возобновится в марте.

– Как бы вы оценили первую часть сезона для «Рубина»? Третье место в таблице — все закономерно?

— И мне, и всем ребятам в команде хотелось большего. Думаю, все ожидали, что «Рубин» будет идти на первом месте. Первая лига сложная, но последнее время в отдельные, я бы даже сказал, большие, отрезки у нас уже что-то получалось. Это матчи со «СКА-Хабаровск», «Краснодаром-2», «Енисеем».

Да, с «Енисеем» была только ничья, но видно, что рисунок игры уже преображался. Конечно, третье место — не то, которое должен занимать «Рубин».

— Вашу команду из-за состава называли «галактикос», но не сказать, что во многих матчах вы доминировали. Не было феерии. Почему?

— Я же говорю, это сложная лига. Однозначно тут больше беготни. Смотрел после игр показатели Instat — пробег у всех всегда был большой. В отдельных матчах было видно, что мы доминировали, при этом счет не обязательно должен быть 4:0, 5:0.

В ЦСКА мы могли выиграть только 1:0, но владеть преимуществом весь матч — было понятно, что победа за нами. И в «Рубине» это стало проявляться все больше и больше. Но не надо забывать о том, что многие игроки, и я в том числе, пришли три-четыре месяца назад. Что можно за это время наработать?

Если кто-то скажет, что за три месяца построит идеальную игру и будет доминировать, это неправда. Даже в ЦСКА, когда там были Думбия, Хонда, Вагнер, Тошич и все-все-все, на это требовалось больше времени. Да, мы могли набирать очки и моментами показывать хорошую игру, но стабильно доминировать команда смогла примерно через год, даже с такими футболистами. А тут многие пришли совсем недавно — требуется время, чтобы все наладить.

Но, повторюсь, последнее время на отдельных больших отрезках у нас появилось это доминирование.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Рубин Дзагоев Алан
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