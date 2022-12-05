Назван лучший игрок матча Англия – Сенегал

ФИФА назвала лучшего футболиста матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 между сборными Англии и Сенегала (3:0).

Им стал форвард англичан Гарри Кейн. Он забил один гол в этой встрече.

Кейн установил уникальный рекорд, забив 7 голов на чемпионатах мира после 7 ударов в створ.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Англия сыграет с Францией. Матч пройдет 10 декабря.

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