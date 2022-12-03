Дзюба назвал сборную, которой симпатизирует на ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба болеет на чемпионате мира-2022 за португальцев.
«Я симпатизирую Португалии, но думаю, что Франция пройдeт дальше. Я не изменяю своему сердцу: Португалия», – сказал игрок.
- Португалия в 1/8 финала сыграет со Швейцарией.
- Португальцы ни разу не выигрывали чемпионат мира.
- Дзюба сейчас без клуба.
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Источник: ютуб-канал «Площадка»