Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Дзюба назвал сборную, которой симпатизирует на ЧМ-2022

    Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба болеет на чемпионате мира-2022 за португальцев.

    «Я симпатизирую Португалии, но думаю, что Франция пройдeт дальше. Я не изменяю своему сердцу: Португалия», – сказал игрок.

    • Португалия в 1/8 финала сыграет со Швейцарией.
    • Португальцы ни разу не выигрывали чемпионат мира.
    • Дзюба сейчас без клуба.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Хотим со Слуцким объединить усилия». Дзюба не исключил своего появления в Медиалиге
    «Скоты». Дзюба назвал нацию, которую он «терпеть не может» 9
    Дзюба высказался о карьере Черчесова 3
    Источник: ютуб-канал «Площадка»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:16
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11260

      alex1951 27 минут назад

      Товарищ ДзюДро.
      Чисто по человечьи..
      3.14 дуйте в свою Португалию...
      И закрепляйтесь,умножайтесь...загорайтесь.....ЛГБТ укрепнятесь ....
      Вам же Артемчик девки не нужны...Вот там вам будет щастье))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7774

      Томик 1 час назад

      Симпатизирует? Дзюба? Опасно!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12011

      Вомбат 1 час назад

      Исход матча Португалия - Швейцария предсказать невозможно, обе команды одинаково сильны. Не то, что сегодня, когда Нидерланды были на голову сильнее США.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23642

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А за свою Азмунку выходит не переживал?... Изменщик коварный. )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12011

      Вомбат > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Увы, молодой человек, разлука сильнее, чем любовь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2354

      fakeid 2 часа назад

      а я за англию. и не потому что иноагент, а потому что последние 4 ЧМ выиграли 4 команды из так называемых топ-5 лиг европы. италия-2006, испания-2010, германия-2014, франция-2018. было бы красиво, если бы англия повторила их успех. а чё нет-то?

      а вообще похер. лишь бы не гнидские бразилия с испанией, сливающие матчи. и не аргентина. у гнома и роналду должно быть равенство по титулам в сборной.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      borusse > fakeid 1 час назад

      Поддерживаю, в Англии уже заждались этого титула

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12011

      Вомбат > fakeid 1 час назад

      Это было бы не только красиво, но и вполне реально. Англо-саксы нынче имеют самую дорогую команду на ЧМ - стоимость состава превышает 1.5 миллиарда евро. У Бразилии состав всего-то в 10 раз дороже, чем состав сборной России стоил в 2018 году - 1.45 миллиарда евро.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2354

      fakeid > Вомбат 47 минут назад

      ну да, такой возможности в этом тысячелетии больше, наверное, не будет, чтобы так красиво выстроились в ряд, как на параде планет. кто-нибудь, да слетит. или кто-то выиграет дважды подряд. и всё сначала.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11260

      alex1951 > fakeid 24 минуты назад

      Пусть мы будем и не правы...но насчет Анлии я на 100% согласен...
      пора им ,,в люди выбиваться,,....я только за них!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11