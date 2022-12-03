«Он мирового уровня». Семшов назвал самого яркого игрока РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов назвал самого яркого футболиста первой части сезона РПЛ.

– Какого игрока вы могли бы выделить?

– Безусловно, это Малком. У него есть изюминка – это дриблинг, игра один в один. Малком может обострить момент. Это футболист мирового уровня, который выделяется в нашем чемпионате.

Малком – самый дорогой игрок РПЛ (24 миллиона евро).

В сезоне РПЛ у Малкома 17 матчей, 12 голов, 7 ассистов.

«Зенит» лидирует с 6-очковым отрывом.

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