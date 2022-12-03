«Он мирового уровня». Семшов назвал самого яркого игрока РПЛ

Разве игрок мирового уровня может подешеветь на 20 млн
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов назвал самого яркого футболиста первой части сезона РПЛ.
– Какого игрока вы могли бы выделить?
– Безусловно, это Малком. У него есть изюминка – это дриблинг, игра один в один. Малком может обострить момент. Это футболист мирового уровня, который выделяется в нашем чемпионате.
- Малком – самый дорогой игрок РПЛ (24 миллиона евро).
- В сезоне РПЛ у Малкома 17 матчей, 12 голов, 7 ассистов.
- «Зенит» лидирует с 6-очковым отрывом.
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