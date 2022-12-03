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    «Он мирового уровня». Семшов назвал самого яркого игрока РПЛ

    Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов назвал самого яркого футболиста первой части сезона РПЛ.

    – Какого игрока вы могли бы выделить?

    – Безусловно, это Малком. У него есть изюминка – это дриблинг, игра один в один. Малком может обострить момент. Это футболист мирового уровня, который выделяется в нашем чемпионате.

    • Малком – самый дорогой игрок РПЛ (24 миллиона евро).
    • В сезоне РПЛ у Малкома 17 матчей, 12 голов, 7 ассистов.
    • «Зенит» лидирует с 6-очковым отрывом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +99303

      sv1969 22 минуты назад

      Разве игрок мирового уровня может подешеветь на 20 млн

      0
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      Рейтинг: +731

      Fialet 1 час назад

      Семьжоп прих уел. Если бы Малкольм был мирового уровня, он бы сейчас играл на ЧМ.

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      Рейтинг: +4079

      Питерский князь 1 час назад

      Промес должен ему носки стирать!
      :)))

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