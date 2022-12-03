«Зенит» интересуется аргентинским форвардом

Нападающий «Расинга» из Авельянеды Энцо Копетти может продолжить карьеру в России.

На 26-летнего футболиста претендует «Зенит».

Петербургский клуб уже контактирует с окружением аргентинского форварда, которым также интересуется «Шарлотт» из МЛС.

Рыночная стоимость Копетти – 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне он забил 21 гол и сделал 6 ассистов в 47 матчах.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию