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    «Зенит» интересуется аргентинским форвардом

    Нападающий «Расинга» из Авельянеды Энцо Копетти может продолжить карьеру в России.

    На 26-летнего футболиста претендует «Зенит».

    Петербургский клуб уже контактирует с окружением аргентинского форварда, которым также интересуется «Шарлотт» из МЛС.

    • Рыночная стоимость Копетти – 6 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне он забил 21 гол и сделал 6 ассистов в 47 матчах.

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    Источник: твиттер журналиста ESPN Томаса Давилы

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +42

      Slavan52 21 минуту назад

      Хоть бы с бразильцами разобраться

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