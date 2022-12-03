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    Аршавин назвал игрока сборной Австралии, который впечатлил его на ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин отметил игру полузащитника сборной Австралии Джексона Ирвина.

    «Мне запомнился Ирвин, опорный хавбек, который играет в «Санкт‑Паули». Сначала больше его внешность обратила на себя мое внимание.

    Он ведет себя как лидер, показывает, кому куда бежать, много с мячом работает», – сказал Аршавин.

    • Ирвин поучаствовал во всех 3 матчах группового этапа ЧМ-2022.
    • Сегодня Австралия сыграет с Аргентиной в 1/8 финала.

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    Источник: «Матч ТВ»

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