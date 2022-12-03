Роналду установил исторический рекорд на ЧМ

Сборная Португалии проиграла Южной Кореи в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира.

Форвард португальцев Криштиану Роналду установил рекорд в этой встрече.

37-летний футболист нанес 100 ударов по воротам соперников на чемпионатах мира. Он первый игрок в истории, достигший этой отметки.

Первый ЧМ для Роналду был в 2006 году.

Всего у него 193 матча за сборную. В них он забил 118 голов.

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