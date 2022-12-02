«Первые 2 цели достигнуты». Роналду – о Португалии на ЧМ-2022

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги выступления своей команды на групповом этапе ЧМ-2022.

«Первые две цели достигнуты: плей-офф и победа в группе.

Но впереди еще много интересного! Вперед, Португалия!» – написал Роналду в соцсетях.

Португалия победила Гану и Уругвай, а сегодня уступила Южной Корее.

Их соперник по 1/8 финала определяется в эти минуты.

Роналду забил 1 гол в 3 матчах ЧМ-2022.

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