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    «Первые 2 цели достигнуты». Роналду – о Португалии на ЧМ-2022

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги выступления своей команды на групповом этапе ЧМ-2022.

    «Первые две цели достигнуты: плей-офф и победа в группе.

    Но впереди еще много интересного! Вперед, Португалия!» – написал Роналду в соцсетях.

    • Португалия победила Гану и Уругвай, а сегодня уступила Южной Корее.
    • Их соперник по 1/8 финала определяется в эти минуты.
    • Роналду забил 1 гол в 3 матчах ЧМ-2022.

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    Источник: твиттер Криштиану Роналду

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