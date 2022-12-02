37-летний Роналду не провел в группе ЧМ-2022 ни одного полного матча

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поучаствовал во всех матчах группового этапа чемпионата мира-2022. Во всех играх он был в основе и во всех его меняли.

Против Ганы (3:2) заменили на 88-й минуте;

против Уругвая (2:0) заменили на 82-й минуте;

против Южной Кореи (1:2) заменили на 65-й минуте.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Криштиану Роналду: новости об игроке на ЧМ-2022

Результаты сборной Португалии на ЧМ-2022

Новости сборной Португалии на ЧМ-2022

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира