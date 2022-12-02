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    37-летний Роналду не провел в группе ЧМ-2022 ни одного полного матча

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поучаствовал во всех матчах группового этапа чемпионата мира-2022. Во всех играх он был в основе и во всех его меняли.

    • Против Ганы (3:2) заменили на 88-й минуте;
    • против Уругвая (2:0) заменили на 82-й минуте;
    • против Южной Кореи (1:2) заменили на 65-й минуте.

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    Источник: Бомбардир.ру

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