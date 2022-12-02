Гризманн поддержал Киммиха. Немец опасается психологических проблем после вылета с ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отреагировал на слова полузащитника сборной Германии Йозуа Киммиха.

После вылета немцев с ЧМ-2022 футболист «Баварии» сказал: «Это был худший день в моей карьере. Боюсь, что провалюсь в психологическую яму, потому что думаю, что неудачи связаны с моим именем».

«Ты отличный игрок! Ты снова поднимешься, Йозуа», – поддержал Гризманн Киммиха в соцсетях.

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