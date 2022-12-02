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    Гризманн поддержал Киммиха. Немец опасается психологических проблем после вылета с ЧМ-2022

    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отреагировал на слова полузащитника сборной Германии Йозуа Киммиха.

    После вылета немцев с ЧМ-2022 футболист «Баварии» сказал: «Это был худший день в моей карьере. Боюсь, что провалюсь в психологическую яму, потому что думаю, что неудачи связаны с моим именем».

    «Ты отличный игрок! Ты снова поднимешься, Йозуа», – поддержал Гризманн Киммиха в соцсетях.

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    Источник: твиттер Антуана Гризманна

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +656

      111Hunter111 1 час назад

      Какие нежные

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18339

      Cleaner 1 час назад

      Радужные нежно снимут Киммиху все психологические проблемы!...

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