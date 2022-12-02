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  • Мбаппе в мае встречался с Левандовским, чтобы убедить его перейти в «ПСЖ»

Мбаппе в мае встречался с Левандовским, чтобы убедить его перейти в «ПСЖ»

2 декабря 2022, 12:58

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски мог перейти в «ПСЖ» минувшим летом.

По информации Le Parisien, после продления контракта с Килианом Мбаппе французский клуб попросил футболиста провести переговоры с Левандовским, чтобы убедить его перейти в «ПСЖ».

Мбаппе в мае провел встречу с польским форвардом, однако Левандовски решил перейти из «Баварии» в «Барселону».

  • Левандовски – лучший бомбардир сезона Примеры.
  • Мбаппе – лучший бомбардир Лиги 1.

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Источник: Le Parisien
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Барселона Левандовски Роберт Мбаппе Килиан
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