Мбаппе в мае встречался с Левандовским, чтобы убедить его перейти в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски мог перейти в «ПСЖ» минувшим летом.
По информации Le Parisien, после продления контракта с Килианом Мбаппе французский клуб попросил футболиста провести переговоры с Левандовским, чтобы убедить его перейти в «ПСЖ».
Мбаппе в мае провел встречу с польским форвардом, однако Левандовски решил перейти из «Баварии» в «Барселону».
- Левандовски – лучший бомбардир сезона Примеры.
- Мбаппе – лучший бомбардир Лиги 1.
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Источник: Le Parisien