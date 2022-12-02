Мбаппе в мае встречался с Левандовским, чтобы убедить его перейти в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски мог перейти в «ПСЖ» минувшим летом.

По информации Le Parisien, после продления контракта с Килианом Мбаппе французский клуб попросил футболиста провести переговоры с Левандовским, чтобы убедить его перейти в «ПСЖ».

Мбаппе в мае провел встречу с польским форвардом, однако Левандовски решил перейти из «Баварии» в «Барселону».

Левандовски – лучший бомбардир сезона Примеры.

Мбаппе – лучший бомбардир Лиги 1.

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