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    Экс-советник Федуна назвал невероятным решение Москалева не удалять Промеса

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что судья Владимир Москалев должен был дать красную карточку полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу в матче с «Зенитом».

    «Я считаю абсолютно верным решение о дисквалификации игроков «Спартака» и «Зенита» на шесть матчей. Промесу не дали красную карточку? Невероятное решение!» — сказал Камоцци «СЭ».

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    Правда или ложь? Тест про невероятные события на ЧМ

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1089

      Alex Flash 52 минуты назад

      наказали тех кто дрался . а не толкался. а так бы по полкоманды наудаляли

      1
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      Рейтинг: +621

      gunstilzit 1 час назад

      А наверняка ромбик целовал,иуда)))

      1
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      Рейтинг: +16478

      NewLife 1 час назад

      Обормоцци, пнх.

      2
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      Рейтинг: +17207

      Garrincha58 1 час назад

      его футбольный бог накажет

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      Рейтинг: +276

      АлексМак 1 час назад

      Прав на все 100.

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