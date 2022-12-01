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  • Экс-советник Федуна назвал невероятным решение Москалева не удалять Промеса

Экс-советник Федуна назвал невероятным решение Москалева не удалять Промеса

1 декабря 2022, 18:41
18

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что судья Владимир Москалев должен был дать красную карточку полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу в матче с «Зенитом».

«Я считаю абсолютно верным решение о дисквалификации игроков «Спартака» и «Зенита» на шесть матчей. Промесу не дали красную карточку? Невероятное решение!» — сказал Камоцци «СЭ».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Промес Квинси Москалев Владимир
Комментарии (18)
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АлексМак
1669909848
Прав на все 100.
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Garrincha58
1669910162
его футбольный бог накажет
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NewLife
1669910995
Обормоцци, пнх.
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gunstilzit
1669912231
А наверняка ромбик целовал,иуда)))
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Alex Flash
1669912726
наказали тех кто дрался . а не толкался. а так бы по полкоманды наудаляли
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Вомбат
1669929488
Не надоело эту хрень комментировать? Такие матчи в Катаре играются, а тут все одно и то же.
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Старикан
1669960157
Бл...., что мы тут обсуждаем... это конец нашего недофутбола...
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alp
1669971161
да ладно. не дали и не дали.. тут плюс в том, что теперь отчетливо видно кто есть кто в работе с судьями, кдк и эск
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paracetamol
1669993153
Москалева надо было удалять первым!
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вальтер79
1669997963
ну хоть один адекват есть в свинюшнике а то я думал п....ец совсем безнадега в тарасовке))))
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