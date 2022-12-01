Экс-советник Федуна назвал невероятным решение Москалева не удалять Промеса

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что судья Владимир Москалев должен был дать красную карточку полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу в матче с «Зенитом».

«Я считаю абсолютно верным решение о дисквалификации игроков «Спартака» и «Зенита» на шесть матчей. Промесу не дали красную карточку? Невероятное решение!» — сказал Камоцци «СЭ».

ЭСК признал, что Москалев должен был удалять голландца.

В комиссии считают Промеса зачинщиком драки с «Зенитом».

Футболисты «Зенита» Малком, Родригао и Вильмар Барриос, а также игроки «Спартака» Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России.

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