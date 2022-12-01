Федун отреагировал на решение КДК о дисквалификации игроков «Зенита» и «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение КДК РФС по массовой драке в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

«Мое мнение таково: 6 – много, 5 было бы достаточно», – сказал Федун.

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