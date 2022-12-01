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    Федун отреагировал на решение КДК о дисквалификации игроков «Зенита» и «Спартака»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение КДК РФС по массовой драке в матче Кубка России «Зенит»«Спартак».

    «Мое мнение таково: 6 – много, 5 было бы достаточно», – сказал Федун.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18314

      Cleaner 12 минут назад

      «Мое мнение таково: 6 – много, 5 игроков Зенита было бы достаточно», – сказал Федун.

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      Рейтинг: +481

      Shlоmо 25 минут назад

      А почему пять? Укажи, кого не следовало удалять? Я считаю, что, не обсуждая правильность удалений, нужно было удалить семь. Седьмой - Промес!

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      Рейтинг: +714

      Fju-2 > Shlоmо 6 минут назад

      Полагаю речь не о количестве игроков, а о сроке дисквалификации в 6 матчей.

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