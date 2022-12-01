Федун отреагировал на решение КДК о дисквалификации игроков «Зенита» и «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение КДК РФС по массовой драке в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».
- Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- Футболисты «Зенита» Малком, Родригао и Вильмар Барриос, а также игроки «Спартака» Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России.
«Мое мнение таково: 6 – много, 5 было бы достаточно», – сказал Федун.
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Правда или ложь? Тест про невероятные события на ЧМ
Источник: «Р-Спорт»