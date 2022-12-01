Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Де Пауль побил рекорд сборной Аргентины на ЧМ

    Аргентина победила Польшу со счетом 2:0 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    В этом матче полузащитник аргентинской сборной Родриго де Пауль отдал 137 точных пасов из 145.

    Это лучший результат в истории команды на чемпионате мира как минимум с 1966 года, когда стали вести соответствующую статистику.

    • В 1/8 финала ЧМ-2022 Аргентина сыграет с Австралией.
    • Они вышли с 1-го места в группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Счастливое поражение». Левандовски прокомментировал выход Польши в плей-офф ЧМ-2022 1
    «Позор! VAR вводили не для этого». Фердинанд – о пенальти на Месси в матче с Польшей
    «Это было отвратительно и прекрасно»: Щесны дал комментарий после проигранного матча с Аргентиной 3
    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1028

      ARSteven89 49 минут назад

      С такими последними минутами мог и рекорд Гиннесса побить)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11