Де Пауль побил рекорд сборной Аргентины на ЧМ

Аргентина победила Польшу со счетом 2:0 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

В этом матче полузащитник аргентинской сборной Родриго де Пауль отдал 137 точных пасов из 145.

Это лучший результат в истории команды на чемпионате мира как минимум с 1966 года, когда стали вести соответствующую статистику.

В 1/8 финала ЧМ-2022 Аргентина сыграет с Австралией.

Они вышли с 1-го места в группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.

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