«Зенит» направил документы в ФИФА, чтобы получить деньги за участие Ловрена в ЧМ-2022

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб направил в ФИФА пакет документов на получение выплаты за участие защитника команды Деяна Ловрена в чемпионате мира-2022.

«Мы получили информацию и в соответствии с применяемыми регламентами направили данные в ФИФА. Надеюсь, что сложностей с получением денег не будет», – сказал Медведев.

Ловрен провел на ЧМ-2022 2 матча.

Хорватия лидирует в группе.

У Ловрена летом истекает контракт с «Зенитом».

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