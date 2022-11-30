«Зенит» направил документы в ФИФА, чтобы получить деньги за участие Ловрена в ЧМ-2022

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб направил в ФИФА пакет документов на получение выплаты за участие защитника команды Деяна Ловрена в чемпионате мира-2022.
«Мы получили информацию и в соответствии с применяемыми регламентами направили данные в ФИФА. Надеюсь, что сложностей с получением денег не будет», – сказал Медведев.
- Ловрен провел на ЧМ-2022 2 матча.
- Хорватия лидирует в группе.
- У Ловрена летом истекает контракт с «Зенитом».
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Деян Ловрен: новости об игроке на ЧМ-2022
Последние новости сборной Хорватии на ЧМ-2022
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: ТАСС