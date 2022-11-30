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    «Зенит» направил документы в ФИФА, чтобы получить деньги за участие Ловрена в ЧМ-2022

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб направил в ФИФА пакет документов на получение выплаты за участие защитника команды Деяна Ловрена в чемпионате мира-2022.

    «Мы получили информацию и в соответствии с применяемыми регламентами направили данные в ФИФА. Надеюсь, что сложностей с получением денег не будет», – сказал Медведев.

    • Ловрен провел на ЧМ-2022 2 матча.
    • Хорватия лидирует в группе.
    • У Ловрена летом истекает контракт с «Зенитом».

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    Источник: ТАСС

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