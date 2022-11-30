«Аргентины и Португалии в полуфинале не будет». Тренер России по пляжному футболу – о ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев не видит Аргентину и Португалию в полуфинале чемпионата мира-2022.
«Думаю, что ни Аргентина, ни Португалия не попадут в полуфинал. Качество их игры в первых матчах, честно говоря, не произвело большого впечатления», – сказал Лихачев.
- Аргентина еще не вышла из группы.
- Португалия досрочно вышла в плей-офф.
- Португальцы последний раз были в 1/2 финала чемпионата мира в 2006 году.
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Источник: «Чемпионат»