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    «Аргентины и Португалии в полуфинале не будет». Тренер России по пляжному футболу – о ЧМ-2022

    Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев не видит Аргентину и Португалию в полуфинале чемпионата мира-2022.

    «Думаю, что ни Аргентина, ни Португалия не попадут в полуфинал. Качество их игры в первых матчах, честно говоря, не произвело большого впечатления», – сказал Лихачев.

    • Аргентина еще не вышла из группы.
    • Португалия досрочно вышла в плей-офф.
    • Португальцы последний раз были в 1/2 финала чемпионата мира в 2006 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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