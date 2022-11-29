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    Фанат: «Нас три месяца учили болеть за Катар. 1 декабря улетаем обратно в свои страны»

    Болельщик, попросивший остаться анонимным из соображений безопасности, рассказал, как он стал фанатом сборной Катара.

    «Катар искал желающих по странам арабского мира. Набирали группу, а потом тренировали нас три месяца — учили болеть.

    Нам предоставили билеты на матчи, проживание, оплачивают еду, трансферы. Мы все живeм в одном отеле, а 1 декабря уже улетаем обратно каждый в свою страну», — сказал болельщик.

    • Катар вылетел с ЧМ-2022.
    • Турнир впервые проходит на Ближнем Востоке.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1041

      Сержтир 11 минут назад

      Фанаты Катара были обречены болеть за сборную до третьего тура,и уехать домой с гордо поникшей головой.

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      Рейтинг: +2649

      BlackMurder 13 минут назад

      Прям , как пропаганда против русских на украине, из тоже учат болеть

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      Рейтинг: +6432

      Красногорск_Фан 13 минут назад

      А чего он сливает инфу . 3 месяца как сыр в масле катался. И желудей поел и дуб подрыл

      0
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      Рейтинг: +196

      SuperPav11 > Красногорск_Фан 9 минут назад

      Тебя знаешь забыл спросить

      0
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      Рейтинг: +12138

      DeStar 16 минут назад

      классно)

      1
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      Рейтинг: +196

      SuperPav11 > DeStar 14 минут назад

      Зато реал не классно а помойка да и у тебя мозга не наблюдается

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