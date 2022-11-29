Фанат: «Нас три месяца учили болеть за Катар. 1 декабря улетаем обратно в свои страны»

Болельщик, попросивший остаться анонимным из соображений безопасности, рассказал, как он стал фанатом сборной Катара.

«Катар искал желающих по странам арабского мира. Набирали группу, а потом тренировали нас три месяца — учили болеть.

Нам предоставили билеты на матчи, проживание, оплачивают еду, трансферы. Мы все живeм в одном отеле, а 1 декабря уже улетаем обратно каждый в свою страну», — сказал болельщик.

Катар вылетел с ЧМ-2022.

Турнир впервые проходит на Ближнем Востоке.

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