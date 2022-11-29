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    Бывший боксер Валуев прокомментировал драку «Зенита» и «Спартака»

    Бывший боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о массовой драке в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0; 4:2 по пенальти).

    «Драка в матче «Зенита» и «Спартака» — это эмоции. Равнодушных не было. Остальное без комментариев», — сказал Валуев.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: «РБ Спорт»

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