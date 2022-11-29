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    Игнатьев: «Я был бы глупцом, если бы не верил в «Локомотив»!»

    Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о результатах клуба в первой части сезона.

    «Ни один игрок «Локомотива» не может быть доволен первой частью сезона. На зимних сборах будем максимально качественно работать для того, чтобы исправить ситуацию весной.

    Я был бы глупцом, если бы не верил в «Локомотив»! Я верю в каждого человека в нашем коллективе. Как и верю, что выберемся из этой ситуации», — сказал Игнатьев.

    • Москвичи набрали 13 очков в 17 турах РПЛ.
    • Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

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    Источник: «Чемпионат»

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