«Зенит» не намерен штрафовать игроков за драку со «Спартаком»

Руководство «Зенита» не планирует дополнительно штрафовать игроков за драку в матче Кубка России против «Спартака» (0:0, 4:2 по пенальти).

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

Красные карточки получили три зенитовца – Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

По информации Metaratings, «Зенит» не планирует применять дополнительные санкции к игрокам.

Футболисты могут быть оштрафованы лишь при наличии опций в контрактах, связанных с автоматическим применением штрафа при наборе определенного количества красных или желтых карточек.

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