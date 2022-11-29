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    «Зенит» не намерен штрафовать игроков за драку со «Спартаком»

    Руководство «Зенита» не планирует дополнительно штрафовать игроков за драку в матче Кубка России против «Спартака» (0:0, 4:2 по пенальти).

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • Красные карточки получили три зенитовца – Вильмар Барриос, Малком и Родригао.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

    По информации Metaratings, «Зенит» не планирует применять дополнительные санкции к игрокам.

    Футболисты могут быть оштрафованы лишь при наличии опций в контрактах, связанных с автоматическим применением штрафа при наборе определенного количества красных или желтых карточек.

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    Источник: Metaratings

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