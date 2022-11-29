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  • Хусаинов назвал человека, который спровоцировал драку «Зенита» и «Спартака»

Хусаинов назвал человека, который спровоцировал драку «Зенита» и «Спартака»

29 ноября 2022, 03:51
7

Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов высказался по массовой драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0; 4:2 по пенальти).

– Удивило, конечно, судейство Владимира Москалева. Ты носишь эмблему ФИФА. Тебе дали ее не просто так, а за какие-то качества, которые позволяют рекомендовать тебя для обслуживания матчей чемпионата мира, чемпионата Европы, Лиги чемпионов. Либо ты ставишь под сомнения квалификацию своих наставников из судейского корпуса, тех, кто тебя рекомендовал. Значит, ты по каким-то критериям туда попал, а не по профессиональным.

Понятно, что была неожиданная замена – Сергей Карасев не смог обслуживать матч. Но нужно к таким матчам готовится. Ты арбитр ФИФА, давай, подтверждай свой уровень. Но человек оказался совершенно не готов к матчу такого накала.

– В чем это выражалось?

С первых минут проявил либеральное отношение к единоборствам. Футболисты «рвут» друг друга, а он ходит гоголем и рассказывает им лекции про судейство. Остановись! Тебе доверили провести матч «Зенит» – «Спартак». Не надо никому ничего рассказывать, мы хотим смотреть футбол. Если ты видишь, что ситуация зашкаливает, игроки бьют исподтишка, используют грязные приемы, значит все – они не хотят следовать критериями, которые ты задал. Свисти, наказывай! Если ты хочешь сделать игру управляемой. А если ты хочешь что-то пропустить и не увидеть, все – готовься.

На поле – профессиональные футболисты, они знают, как делать фол, тычок, захват. И ты своей вальяжной манерой судейства и непонятными трактовками привел к этой ситуации, зажег шнур. Сам спровоцировал эпизод с Романом Зобниным, когда была отмашка, и сам побежал давать красную карточку помощнику Гильермо Абаскаля. Для чего? Что ты этим показал? Еще раз то, что не управляешь игрой.

А в конце матча еще бегал, разнимал игроков с карточкой в руках и свистком во рту. Хорошо еще, что у него эту карточку не вырвали. Санкции надо выносить в спокойной обстановке, разобравшись во всем. А лучше до них не доводить.

  • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Москалев Владимир
Комментарии (7)
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Дядя Серёжа
1669690847
А пусть судьи выходят в парике. Сразу статус повысится
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Krics
1669693397
Понять и простить,ихмо.
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NewLife
1669711337
Однозначно, Москаля в топку!
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portero
1669765686
Ну это понятно было, маскаль гнида, выполнял чей то заказ.... И аедь эта тварина продолжит судить и дальше.... Сразу когда Карасёва убрали появились тёмные мыслишки, так и случилось....
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Томик
1669815191
Хорошо хоть красную карточку не засунули.
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ААМ
1669828781
Хусаинов пьянь и судья так себе, но в этом случае он прав.
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Garrincha58
1670351470
Москаля точно спецом назначили потому что с Зенитом трудно бороться на Газпром-Арене вот и получилось как кто то задумал да и нас...ть на этот турнир кстати именно сейчас никому не нужный раньше хоть выиграв кубок команда бы играла в ЛЕ а сейчас просто обыкновенный розыгрыш ничего не дающий особенно командам кто его уже не раз выигрывал отдайте этот розыгрыш медиа лиге пусть так порадуются
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