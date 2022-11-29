Хусаинов назвал человека, который спровоцировал драку «Зенита» и «Спартака»

Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов высказался по массовой драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0; 4:2 по пенальти).

– Удивило, конечно, судейство Владимира Москалева. Ты носишь эмблему ФИФА. Тебе дали ее не просто так, а за какие-то качества, которые позволяют рекомендовать тебя для обслуживания матчей чемпионата мира, чемпионата Европы, Лиги чемпионов. Либо ты ставишь под сомнения квалификацию своих наставников из судейского корпуса, тех, кто тебя рекомендовал. Значит, ты по каким-то критериям туда попал, а не по профессиональным.

Понятно, что была неожиданная замена – Сергей Карасев не смог обслуживать матч. Но нужно к таким матчам готовится. Ты арбитр ФИФА, давай, подтверждай свой уровень. Но человек оказался совершенно не готов к матчу такого накала.

– В чем это выражалось?

– С первых минут проявил либеральное отношение к единоборствам. Футболисты «рвут» друг друга, а он ходит гоголем и рассказывает им лекции про судейство. Остановись! Тебе доверили провести матч «Зенит» – «Спартак». Не надо никому ничего рассказывать, мы хотим смотреть футбол. Если ты видишь, что ситуация зашкаливает, игроки бьют исподтишка, используют грязные приемы, значит все – они не хотят следовать критериями, которые ты задал. Свисти, наказывай! Если ты хочешь сделать игру управляемой. А если ты хочешь что-то пропустить и не увидеть, все – готовься.

На поле – профессиональные футболисты, они знают, как делать фол, тычок, захват. И ты своей вальяжной манерой судейства и непонятными трактовками привел к этой ситуации, зажег шнур. Сам спровоцировал эпизод с Романом Зобниным, когда была отмашка, и сам побежал давать красную карточку помощнику Гильермо Абаскаля. Для чего? Что ты этим показал? Еще раз то, что не управляешь игрой.

А в конце матча еще бегал, разнимал игроков с карточкой в руках и свистком во рту. Хорошо еще, что у него эту карточку не вырвали. Санкции надо выносить в спокойной обстановке, разобравшись во всем. А лучше до них не доводить.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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