Агент Барбоза назвал самого влиятельного игрока сборной Португалии. Это не Роналду

Футбольный агент Паулу Барбоза поговорил об игре сборной Португалии.

Во 2-м туре чемпионата мира-2022 Португалия победила Уругвай (2:0).

«Была не очень интересная игра. У нас есть победа, но нам надо ещe лучше играть, если у нас есть амбиции. Конечно, я недоволен игрой – потенциально мы можем очень хорошо играть, но мы далеки от этого, сегодня провели неудачный матч. Ещe нет уровня, который мы должны показать. Не хватает игрового ритма. Может, дальше наши игроки будут раскрываться. Бруну Фернандеш сейчас самый влиятельный игрок сборной Португалии. Не потому что он забил – он играет на своeм высоком уровне.

Игра Криштиану Роналду? Он сегодня старался, делал всe, что мог. Надеемся, что он сыграет получше, потому что он далек от своей игры. Он не тренировался до этого, не провeл предсезонную подготовку, и это сказывается на нем. В плей-офф будет уже другой уровень, с любой командой будет сложно. Там все сборные сильные», – сказал Барбоза.

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