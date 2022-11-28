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    Червиченко: «Наказывать «Зенит» за драку в Кубке вряд ли входит в планы руководителей РФС»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о том, как могут наказать футболистов московской команды и «Зенита» за драку в кубковом матче.

    «Что касается наказания для участников драки, то это большая проблема для административной составляющей нашего футбола, потому что надо наказывать питерскую команду, а этого бы совсем не хотелось.

    Если бы это участие было без «Зенита», то все бы получили по десять матчей – и не только кубковых. А сейчас наказывая «Спартак», придeтся равнозначно наказывать «Зенит» – вряд ли это входит в планы руководителей РФС.

    Думаю, наказание всe равно будет большим. Я вижу в этом ещe один положительный момент: почти до конца розыгрыша обе команды лишаются своих лидеров.

    Из-за этого повышаются шансы у других команд, что делает Кубок России ещe интереснее. У команд буду более равные составы – это интересно», – сказал Червиченко.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: «Чемпионат»

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    28.11.2022 23:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1466

      шахта Заполярная 7 минут назад

      Червиченко стал разумные вещи говорить, согласен с ним.
      В планы немытых не входит потерять бариуса и малкома. Интересно как будут выкручиваться.

      0
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      Рейтинг: +33183

      VVM1964 14 минут назад

      Редкий случай, когда вынужден ПОЛНОСТЬЮ согласиться с Червиченко !

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      Рейтинг: +27245

      JTherry 15 минут назад

      по Регламенту розыгрыша Кубка РФ наказания, полученные в играх на Кубок, не распространяются на матчи чемпионата РПЛ...

      0
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      Рейтинг: +33183

      VVM1964 > JTherry 12 минут назад

      В нашей стране всё возможно((, но не в данном случае, тут с автором солидарен.

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      Рейтинг: +12249

      Алексей З 28 минут назад

      100 % прав.
      Если длительная и на всё, то Зеня может и в чемпионате помучиться, без Барриоса и Малкома это совсем другая команда.
      Миля это не допустит.

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