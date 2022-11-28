Червиченко: «Наказывать «Зенит» за драку в Кубке вряд ли входит в планы руководителей РФС»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о том, как могут наказать футболистов московской команды и «Зенита» за драку в кубковом матче.

«Что касается наказания для участников драки, то это большая проблема для административной составляющей нашего футбола, потому что надо наказывать питерскую команду, а этого бы совсем не хотелось.

Если бы это участие было без «Зенита», то все бы получили по десять матчей – и не только кубковых. А сейчас наказывая «Спартак», придeтся равнозначно наказывать «Зенит» – вряд ли это входит в планы руководителей РФС.

Думаю, наказание всe равно будет большим. Я вижу в этом ещe один положительный момент: почти до конца розыгрыша обе команды лишаются своих лидеров.

Из-за этого повышаются шансы у других команд, что делает Кубок России ещe интереснее. У команд буду более равные составы – это интересно», – сказал Червиченко.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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