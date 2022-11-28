Ондуа – о российском флаге на бутсах: «В соцсетях написали много гадостей. Партнеры поддержали»

Игрок сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал о критике в соцсетях из-за игры на ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом.

– Сегодня было много флагов российских на трибунах. Заметил?

– Да, заметил. Даже ребята из России пришли поддержать меня. После того момента, когда ребята увидели мои бутсы, сколько гадостей написали в соцсетях, везде. Сам удивлен!

Кто писал? Многие, по всему миру. Как я сказал раньше, я не буду ничего менять в своей жизни. Это благодаря Росси я здесь нахожусь, играю. Меня всему обучали там. Те люди, которые так говорят, пусть пишут, что хотят.

– Тренеры и партнеры поддерживают?

– Да, они все знают, где я вырос. Почему человек должен отказаться?

– Может, стоит татуировку с гербом набить?

– Кто знает. Скоро, может быть, это будет. Посмотрим.

– Много говорилось, что чемпионат мира проходит зимой в непривычных условиях. Ты это ощущаешь?

– Нет, все нормально. Стадионы хорошие, климат тоже. Очень хорошая погода.

Ондуа – воспитанник «Локомотива».

У него есть российское гражданство.

Ондуа сыграл на двух матчах ЧМ-2022.

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