Соболев – о драке с «Зенитом»: «Где-то в толпе упал, лежал. И я попал, и мне попали»

Товарищ первый нам сказал, что, мол, уймитесь,
Что не буяньте, что разойдитесь,
На разойтись я тут же согласился,
И разошелся, ну то есть расходился
Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о массовой драке футболистов в матче Кубка России с «Зенитом».
– Не жалеете о происшедшем? Сейчас дадут дисквалификацию.
– Понимаю, что дадут. Жалею о том, что мне дали красную карточку. Но повторись ситуация, когда моих друзей обижают, поступил бы точно так же.
– Что было в раздевалке?
– Эмоции утихли. Посмеялись. Но обидно, что у нас три красных карточки. Наверное, можно было удалить больше у обеих команд, но тогда надо было заканчивать матч.
– Когда вообще в последний раз дрались?
– Наверное, в детстве. Давно не дрался. Я неконфликтный человек, но когда обижают товарищей, в стороне не останусь.
– Помните матч «Сатурн» – ЦСКА, который сравнивают с тем, что было сейчас?
– Помню матч «Локомотив» – «Урал», когда дрался Ари. Такое в футболе бывает. Я этому не рад, это плохо, очень плохо. Но такое произошло. И я попал, и мне попали. Не знаю, кто. Обычная драка. Где-то в толпе упал, лежал…
- Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков, в том числе Соболева.
- «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.
Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих
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