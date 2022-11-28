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  • Соболев – о драке с «Зенитом»: «Где-то в толпе упал, лежал. И я попал, и мне попали»

Соболев – о драке с «Зенитом»: «Где-то в толпе упал, лежал. И я попал, и мне попали»

28 ноября 2022, 13:26
11

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о массовой драке футболистов в матче Кубка России с «Зенитом».

– Не жалеете о происшедшем? Сейчас дадут дисквалификацию.

– Понимаю, что дадут. Жалею о том, что мне дали красную карточку. Но повторись ситуация, когда моих друзей обижают, поступил бы точно так же.

– Что было в раздевалке?

– Эмоции утихли. Посмеялись. Но обидно, что у нас три красных карточки. Наверное, можно было удалить больше у обеих команд, но тогда надо было заканчивать матч.

– Когда вообще в последний раз дрались?

– Наверное, в детстве. Давно не дрался. Я неконфликтный человек, но когда обижают товарищей, в стороне не останусь.

– Помните матч «Сатурн» – ЦСКА, который сравнивают с тем, что было сейчас?

– Помню матч «Локомотив»«Урал», когда дрался Ари. Такое в футболе бывает. Я этому не рад, это плохо, очень плохо. Но такое произошло. И я попал, и мне попали. Не знаю, кто. Обычная драка. Где-то в толпе упал, лежал…

  • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков, в том числе Соболева.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (11)
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MaxRnD
1669633704
Товарищ первый нам сказал, что, мол, уймитесь, Что не буяньте, что разойдитесь, На разойтись я тут же согласился, И разошелся, ну то есть расходился
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alp
1669634186
нормально ему прилетело, что такая шпала грохнулась.. интересно, кто это ему так накинул в щщи?
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alefreddy
1669634509
потоптали немного
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Plyash
1669641145
Надо переходить в хоккёй - дерись,не хочу.Штрафничок,двух-пятиминутный,и вперёд по новой.А тут полтора года дисклификации пообещали...
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Plyash
1669644942
-Но если я кого ругал - карайте строго -Но это вряд ли,скажи,Серёга -А что упал,так то от помутнения -Орал не с горя,от отупения -А что сейчас молчу,так это от волнения -От осознанья,так сказать,и просветленья PS : посвящается Соболеву
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вальтер79
1669710817
ну хоть плюс один от него правду сказал что ему тоже зарядили))))
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