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    Соболев – о драке с «Зенитом»: «Где-то в толпе упал, лежал. И я попал, и мне попали»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о массовой драке футболистов в матче Кубка России с «Зенитом».

    – Не жалеете о происшедшем? Сейчас дадут дисквалификацию.

    – Понимаю, что дадут. Жалею о том, что мне дали красную карточку. Но повторись ситуация, когда моих друзей обижают, поступил бы точно так же.

    – Что было в раздевалке?

    – Эмоции утихли. Посмеялись. Но обидно, что у нас три красных карточки. Наверное, можно было удалить больше у обеих команд, но тогда надо было заканчивать матч.

    – Когда вообще в последний раз дрались?

    – Наверное, в детстве. Давно не дрался. Я неконфликтный человек, но когда обижают товарищей, в стороне не останусь.

    – Помните матч «Сатурн» – ЦСКА, который сравнивают с тем, что было сейчас?

    – Помню матч «Локомотив»«Урал», когда дрался Ари. Такое в футболе бывает. Я этому не рад, это плохо, очень плохо. Но такое произошло. И я попал, и мне попали. Не знаю, кто. Обычная драка. Где-то в толпе упал, лежал…

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков, в том числе Соболева.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

    Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +51705

      MaxRnD 2 минуты назад

      Товарищ первый нам сказал, что, мол, уймитесь,
      Что не буяньте, что разойдитесь,
      На разойтись я тут же согласился,
      И разошелся, ну то есть расходился

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      Рейтинг: +18169

      Cleaner 33 минуты назад

      Соболев, ты должен был сидеть на лавке или разнимать дерущихся. А так тебе должна быть ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ до конца сезона. Не на Кубок России, а до конца чемпионата России. За подлое поведение, за ущерб футболу.((((((((((((((((

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