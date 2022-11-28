Соболев – о драке с «Зенитом»: «Где-то в толпе упал, лежал. И я попал, и мне попали»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о массовой драке футболистов в матче Кубка России с «Зенитом».

– Не жалеете о происшедшем? Сейчас дадут дисквалификацию.

– Понимаю, что дадут. Жалею о том, что мне дали красную карточку. Но повторись ситуация, когда моих друзей обижают, поступил бы точно так же.

– Что было в раздевалке?

– Эмоции утихли. Посмеялись. Но обидно, что у нас три красных карточки. Наверное, можно было удалить больше у обеих команд, но тогда надо было заканчивать матч.

– Когда вообще в последний раз дрались?

– Наверное, в детстве. Давно не дрался. Я неконфликтный человек, но когда обижают товарищей, в стороне не останусь.

– Помните матч «Сатурн» – ЦСКА, который сравнивают с тем, что было сейчас?

– Помню матч «Локомотив» – «Урал», когда дрался Ари. Такое в футболе бывает. Я этому не рад, это плохо, очень плохо. Но такое произошло. И я попал, и мне попали. Не знаю, кто. Обычная драка. Где-то в толпе упал, лежал…

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков, в том числе Соболева.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию