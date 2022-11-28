Полузащитник «Оренбурга» Вера: «Думаю, Сычевой потянет уровень «Барселоны»

Футболист «Оренбурга» Лукас Вера высказался о потенциале своего одноклубника Владимира Сычевого.

«Сычевой – топ-нападающий в РПЛ. Он мне безумно нравится.

Уверен, в будущем Владимир перейдет в «Барселону». Думаю, он потянет этот уровень», – заявил Вера.

В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

Отступные в контракте россиянина – 100 миллионов рублей.

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