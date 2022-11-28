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    Полузащитник «Оренбурга» Вера: «Думаю, Сычевой потянет уровень «Барселоны»

    Футболист «Оренбурга» Лукас Вера высказался о потенциале своего одноклубника Владимира Сычевого.

    «Сычевой – топ-нападающий в РПЛ. Он мне безумно нравится.

    Уверен, в будущем Владимир перейдет в «Барселону». Думаю, он потянет этот уровень», – заявил Вера.

    • В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.
    • Отступные в контракте россиянина – 100 миллионов рублей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1269

      Эном айс 7 минут назад

      Тянет-потянет.., и вытянет московский клуб. Где играть в центре некому, одни уличные хулиганы.

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      Рейтинг: +17192

      Garrincha58 1 час назад

      Вера не верю российский игрок потянет только лишь какую-нибудь азиатскую Барселону, если есть такая

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      Рейтинг: +840

      FaTeK1945ru 1 час назад

      ...да он и Межгалактический уровень потянет.

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      Рейтинг: +51705

      MaxRnD 1 час назад

      Хватит уже эту дрянь курить

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