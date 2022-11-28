«Команда добилась грандиозного успеха». Флик – о ничьей Германии с Испанией на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Испании.

Результат игры – ничья 1:1.

Немцы сравняли счет на 83-й минуте.

Германия набрала 1 очко в 2 турах ЧМ и рискует не выйти в плей-офф.

«Команда бесстрашно боролась. Но это только первый шаг.

Мы команда. Мы едины. Я горжусь ребятами. Они добились грандиозного успеха.

На поле вышли воины, не щадившие себя. Если мы сохраним этот импульс и еще больше поверим в себя, то будем на многое способны», – сказал Флик.

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