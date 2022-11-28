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    «Команда добилась грандиозного успеха». Флик – о ничьей Германии с Испанией на ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Испании.

    • Результат игры – ничья 1:1.
    • Немцы сравняли счет на 83-й минуте.
    • Германия набрала 1 очко в 2 турах ЧМ и рискует не выйти в плей-офф.

    «Команда бесстрашно боролась. Но это только первый шаг.

    Мы команда. Мы едины. Я горжусь ребятами. Они добились грандиозного успеха.

    На поле вышли воины, не щадившие себя. Если мы сохраним этот импульс и еще больше поверим в себя, то будем на многое способны», – сказал Флик.

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    Источник: сайт Немецкого футбольного союза

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4650

      neveldomha 1 минуту назад

      Грандиозного успеха добилась Коста-Рика, и вам, немчикам, с ним очень повезло.

      0
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      Рейтинг: +16432

      афоня72 1 час назад

      Ничего страшного, японцы сами обосрались, сейчас только опять подвиг совершать, .
      Ну а немцам выиграть и опять в дамках.

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      Рейтинг: +51698

      MaxRnD > афоня72 3 минуты назад

      Порядок всё-таки побил класс ))

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      Рейтинг: +6389

      Красногорск_Фан 1 час назад

      А где речи в поддержку заднеприводных? Неуж то за голову взялись

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