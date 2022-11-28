Энрике прокомментировал ничью между Испанией и Германией на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался после матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Германии.
- Результат игры – ничья 1:1.
- Испанцы набрали 4 очка и лидируют в группе, в активе немцев – 1 балл.
«Когда я пересмотрю этот матч, он мне понравится больше, чем сейчас.
В первом тайме мы выглядели лучше, но в течение всей встречи нам не хватало веры в то, что мы можем доставить Германии еще больше проблем.
Соперник находился в безвыходной ситуации, поэтому не давал нам контролировать игру.
Мне понравилось отношение команды к делу, у нас было желание победить. В последнем матче мы собираемся обыграть Японию и финишировать первыми в группе.
Наша сборная полностью уверена в том, что делает», – заявил Энрике.
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