Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Энрике прокомментировал ничью между Испанией и Германией на ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался после матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Германии.

    • Результат игры – ничья 1:1.
    • Испанцы набрали 4 очка и лидируют в группе, в активе немцев – 1 балл.

    «Когда я пересмотрю этот матч, он мне понравится больше, чем сейчас.

    В первом тайме мы выглядели лучше, но в течение всей встречи нам не хватало веры в то, что мы можем доставить Германии еще больше проблем.

    Соперник находился в безвыходной ситуации, поэтому не давал нам контролировать игру.

    Мне понравилось отношение команды к делу, у нас было желание победить. В последнем матче мы собираемся обыграть Японию и финишировать первыми в группе.

    Наша сборная полностью уверена в том, что делает», – заявил Энрике.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Мората установил рекорд сборной Испании на ЧМ 1
    «Команда добилась грандиозного успеха». Флик – о ничьей Германии с Испанией на ЧМ-2022 2
    Сборная Германии установила личный антирекорд на ЧМ
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11