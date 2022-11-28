Мората установил рекорд сборной Испании на ЧМ

Ща этих рекордов как собак нерезанных:
-Единственный кто забил гол из-за пределов штрафной площади начиная с 23 марта 2019 года;
-Единственный кто забил гол, пока солнце падало на стадион под углом 45 градусов;
-Единственный кто забил гол, пока вратарь соперника пинал х.и;
-Единственный кто забил гол, пока владелец клуба расплачивался с командой соперника за этот гол;
и т.д.
Дох.ра всяких рекордов появилось в последнее время...
Испания сыграла вничью с Германией со счетом 1:1 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
В составе испанцев единственный гол забил Альваро Мората.
Форвард «Атлетико» на 54-й минуте вышел на замену, а на 62-й отличился забитым мячом.
Ранее он поразил ворота Коста-Рики (7:0), также начав матч в запасе.
Мората стал первым игроком в истории сборной Испании, который забил в двух играх чемпионата подряд, выходя в обоих случаях на замену.
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