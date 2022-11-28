Мората установил рекорд сборной Испании на ЧМ

Испания сыграла вничью с Германией со счетом 1:1 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

В составе испанцев единственный гол забил Альваро Мората.

Форвард «Атлетико» на 54-й минуте вышел на замену, а на 62-й отличился забитым мячом.

Ранее он поразил ворота Коста-Рики (7:0), также начав матч в запасе.

Мората стал первым игроком в истории сборной Испании, который забил в двух играх чемпионата подряд, выходя в обоих случаях на замену.

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