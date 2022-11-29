Энрике: «Договорились с Фликом о финале Испания – Германия»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о договоренности с коллегой из сборной Германии Хансом-Дитером Фликом.

«Мне нравится Флик. Он очень образован, его футбольный уровень высок. Его уважают футболисты.

Мы договорились встретиться в финале чемпионата мира-2022. Условились, что встретимся 18 декабря, чтобы сыграть в финале», – сказал Энрике.

Накануне команды сыграли в группе со счетом 1:1.

Испания выигрывала ЧМ в 2010 году.

Германия последний раз выиграла ЧМ в 2014 году.

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