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    Энрике: «Договорились с Фликом о финале Испания – Германия»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о договоренности с коллегой из сборной Германии Хансом-Дитером Фликом.

    «Мне нравится Флик. Он очень образован, его футбольный уровень высок. Его уважают футболисты.

    Мы договорились встретиться в финале чемпионата мира-2022. Условились, что встретимся 18 декабря, чтобы сыграть в финале», – сказал Энрике.

    • Накануне команды сыграли в группе со счетом 1:1.
    • Испания выигрывала ЧМ в 2010 году.
    • Германия последний раз выиграла ЧМ в 2014 году.

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    Источник: Sport.es

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