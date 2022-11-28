Драка игроков «Зенита» и «Спартака», массовые беспорядки в Бельгии после поражения от Марокко и другие новости

Фанаты Аргентины и Мексики подрались во время матча ЧМ-2022

Карпин признан лучшим тренером РПЛ в ноябре

Ведущие игроки «Химок» намерены покинуть клуб зимой

ЧМ-2022. Бельгия неожиданно проиграла Марокко, Канада вылетела из турнира после поражения от Хорватии, а Германия вырвала ничью у Испании.

«Зенит» победил «Спартак», но при этом занял 3-е место в группе Кубка России и сыграет в Пути регионов

В матче «Зенит» – «Спартак» случилась массовая драка. Соболев, Николсон и Родригао били друг друга кулаками и ногами

Определились все участники плей-офф Кубка России

В Турции фанат выбежал на поле и ударил вратаря команды угловым флажком

В Англии узнали, куда Месси собирается перейти летом. Это не «Барселона»

В Брюсселе произошли массовые беспорядки после поражения Бельгии от Марокко на ЧМ-2022