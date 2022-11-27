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    ЧМ-2022. Фуллкруг принес Германии ничью с Испанией (1:1), немцы идут последними в группе

    Сборные Испании и Германии (1:1) сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    На гол Альваро Мораты немцы ответили забитым мячом Никласа Фуллкруга.

    Испания занимает первое место в группе E с четырьмя очками, Германия находится на последней строчке (1 очко).

    ЧМ-2022. Группа E. 2-й тур

    Испания – Германия – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мората, 62; 1:1 – Фуллкруг, 83.

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    Источник: «Бомбардир»

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    27.11.2022 23:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +357

      Ill Ich 1 час назад

      Ничья была выгодна обеим командам, и они ничью артистично достигли, даже забив по голу. Ну чтобы никто ничего плохого не подумал.

      0
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      Рейтинг: +5867

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Немцы всё таки спасли своё очко, но они были максимально близки, чтобы и его отдать))

      1
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      Рейтинг: +6387

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Во втором тайме была яркая упорная игра. Спасибо, было интересно.

      0
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      Рейтинг: +33116

      VVM1964 1 час назад

      Ставочка сыграла ! Да и не хотелось бы отдавать предпочтение кому-то из этих команд !

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