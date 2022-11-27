ЧМ-2022. Фуллкруг принес Германии ничью с Испанией (1:1), немцы идут последними в группе

Ничья была выгодна обеим командам, и они ничью артистично достигли, даже забив по голу. Ну чтобы никто ничего плохого не подумал.
Сборные Испании и Германии (1:1) сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.
На гол Альваро Мораты немцы ответили забитым мячом Никласа Фуллкруга.
Испания занимает первое место в группе E с четырьмя очками, Германия находится на последней строчке (1 очко).
ЧМ-2022. Группа E. 2-й тур
Испания – Германия – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Мората, 62; 1:1 – Фуллкруг, 83.
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