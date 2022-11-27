ЧМ-2022. Фуллкруг принес Германии ничью с Испанией (1:1), немцы идут последними в группе

Сборные Испании и Германии (1:1) сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022.

На гол Альваро Мораты немцы ответили забитым мячом Никласа Фуллкруга.

Испания занимает первое место в группе E с четырьмя очками, Германия находится на последней строчке (1 очко).

ЧМ-2022. Группа E. 2-й тур

Испания – Германия – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мората, 62; 1:1 – Фуллкруг, 83.

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