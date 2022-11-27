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    В Англии узнали, куда Месси собирается перейти летом. Это не «Барселона»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси планирует покинуть клуб летом. Он не намерен продлевать контракт.

    Аргентинец близок к договоренности с американским «Интером», которым владеет Дэвид Бекхэм. Месси в случае трансфера станет самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС.

    • Вернуть Месси хочет «Барселона».
    • В 19 матчах сезона за «ПСЖ» у Месси 12 голов, 14 ассистов.
    • Сейчас Месси выступает за Аргентину на ЧМ-2022.

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    Источник: The Times

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1203

      mama1991 7 минут назад

      Время мутное.... В пиндостане как бы мы его ненавидели, самая безопасная территория. А во флориде ещё и тепло

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