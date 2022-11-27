В Англии узнали, куда Месси собирается перейти летом. Это не «Барселона»

Время мутное.... В пиндостане как бы мы его ненавидели, самая безопасная территория. А во флориде ещё и тепло
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси планирует покинуть клуб летом. Он не намерен продлевать контракт.
Аргентинец близок к договоренности с американским «Интером», которым владеет Дэвид Бекхэм. Месси в случае трансфера станет самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС.
- Вернуть Месси хочет «Барселона».
- В 19 матчах сезона за «ПСЖ» у Месси 12 голов, 14 ассистов.
- Сейчас Месси выступает за Аргентину на ЧМ-2022.
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