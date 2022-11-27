Определились все участники плей-офф Кубка России

Сегодня завершился групповой этап Пути РПЛ Кубка России. По его итогам стали известны все участники плей-офф турнира.

В плей-офф с первого места в группах вышли: «Краснодар», «Спартак», «Динамо» и «Урал». Вторые места заняли: «Локомотив», «Крылья Советов», «Ростов» и ЦСКА.

С третьего места, которое дает право сыграть с победителями Пути регионов, вышли: «Пари НН», «Зенит», «Ахмат» и «Торпедо».

Победителями плей-офф Пути регионов стали: «Уфа», «Звезда», «Акрон» и «Волга».

Жеребьевка пройдет не позднее 3 декабря.

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