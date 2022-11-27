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    Ведущие игроки «Химок» намерены покинуть клуб зимой. Им не выплатили бонусы («СЭ»)

    Ряд игроков «Химок» не намерены продолжать сезон в команде. Они хотят покинуть клуб зимой.

    У сторон финансовые разногласия. Игрокам не выплачены обещанные бонусы.

    «Среди игроков, которые могут покинуть «Химки» зимой — капитан команды Дмитрий Тихий, Александр Филин, Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Илья Лантратов, Аяз Гулиев и другие», – написал источник.

    • На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых игроков из-за задолженностей.
    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
    • Сезон возобновится в марте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      fdrsd 57 минут назад

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов и
      могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

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      Рейтинг: +5712

      Enter2006 1 час назад

      Ваши бонусы были потрачены на свадьбе Садыгова, вы о чём...

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