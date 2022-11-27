Ведущие игроки «Химок» намерены покинуть клуб зимой. Им не выплатили бонусы («СЭ»)

Ряд игроков «Химок» не намерены продолжать сезон в команде. Они хотят покинуть клуб зимой.
У сторон финансовые разногласия. Игрокам не выплачены обещанные бонусы.
«Среди игроков, которые могут покинуть «Химки» зимой — капитан команды Дмитрий Тихий, Александр Филин, Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Илья Лантратов, Аяз Гулиев и другие», – написал источник.
- На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых игроков из-за задолженностей.
- «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
- Сезон возобновится в марте.
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Источник: «Спорт-Экспресс»