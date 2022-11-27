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    Кубок России. «Локомотив» победил «Пари НН» (3:1), «Краснодар» – «Химки» (4:1)

    «Локомотив» в заключительном туре группового этапа Кубка России победил дома «Пари НН». Двумя ассистами отметился Константин Марадишвили.

    Москвичей тренирует Михаил Галактионов, который в ноябре покинул «Пари НН».

    «Локомотив» финишировал в группе вторым, нижегородцы – третьими.

    В другой встрече досрочно вылетевшие из турнира «Химки» проиграли «Краснодару». Команда Александра Сторожука финишировала в группе первой.

    Россия. Кубок. Группа А. 6-й тур

    Локомотив (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Тикнизян, 30; 2:0 – Камано, 33; 3:0 – Изидор, 82; 3:1 – Сулейманов, 90+5.

    Краснодар – Химки – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Сперцян, 13; 1:1 – Магомедов, 30; 2:1 – Кордоба, 32; 3:1 – Кордоба, 57; 4:1 – Кокшаров, 90.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1084

      Cubinec1989 42 минуты назад

      Краснодарцев с победой! На зимнюю паузу на мажорной ноте. Жаль что в чемпионате все печально

      1
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      Рейтинг: +18134

      Cleaner 51 минуту назад

      Химки, Гогниева ДОЛГО ЕЩЕ ТЕРПЕТЬ БУДЕТЕ???

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      Рейтинг: +66562

      portero 1 час назад

      Ну вот и всё, ждём весну....

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