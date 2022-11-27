Кубок России. «Локомотив» победил «Пари НН» (3:1), «Краснодар» – «Химки» (4:1)

«Локомотив» в заключительном туре группового этапа Кубка России победил дома «Пари НН». Двумя ассистами отметился Константин Марадишвили.

Москвичей тренирует Михаил Галактионов, который в ноябре покинул «Пари НН».

«Локомотив» финишировал в группе вторым, нижегородцы – третьими.

В другой встрече досрочно вылетевшие из турнира «Химки» проиграли «Краснодару». Команда Александра Сторожука финишировала в группе первой.

Россия. Кубок. Группа А. 6-й тур

Локомотив (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Тикнизян, 30; 2:0 – Камано, 33; 3:0 – Изидор, 82; 3:1 – Сулейманов, 90+5.

Краснодар – Химки – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Сперцян, 13; 1:1 – Магомедов, 30; 2:1 – Кордоба, 32; 3:1 – Кордоба, 57; 4:1 – Кокшаров, 90.

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