Зделар: «Сербия еще покажет себя на чемпионате мира-2022»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поговорил о выступлении сборной Сербии на чемпионате мира-2022.

— Я обязательно буду смотреть чемпионат мира в отпуске.

— Сербия еще покажет себя?

— Да, мы неудачно начали, но мы играли против одной из сильнейших сборных мира. Надеюсь, в следующих двух играх мы покажем, на что способны.

Сербия на старте ЧМ-2022 уступила Бразилии (0:2).

Завтра, 28 ноября, сербы сыграют с Камеруном.

Зделар и ЦСКА ушли в отпуск.

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