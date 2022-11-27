Зделар: «Сербия еще покажет себя на чемпионате мира-2022»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поговорил о выступлении сборной Сербии на чемпионате мира-2022.
— Я обязательно буду смотреть чемпионат мира в отпуске.
— Сербия еще покажет себя?
— Да, мы неудачно начали, но мы играли против одной из сильнейших сборных мира. Надеюсь, в следующих двух играх мы покажем, на что способны.
- Сербия на старте ЧМ-2022 уступила Бразилии (0:2).
- Завтра, 28 ноября, сербы сыграют с Камеруном.
- Зделар и ЦСКА ушли в отпуск.
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Источник: телеграм-канал ЦСКА