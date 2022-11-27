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    Зделар: «Сербия еще покажет себя на чемпионате мира-2022»

    Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поговорил о выступлении сборной Сербии на чемпионате мира-2022.

    — Я обязательно буду смотреть чемпионат мира в отпуске.

    — Сербия еще покажет себя?

    — Да, мы неудачно начали, но мы играли против одной из сильнейших сборных мира. Надеюсь, в следующих двух играх мы покажем, на что способны.

    • Сербия на старте ЧМ-2022 уступила Бразилии (0:2).
    • Завтра, 28 ноября, сербы сыграют с Камеруном.
    • Зделар и ЦСКА ушли в отпуск.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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