Адиев: «Если отстранение России затянется, почему бы не перейти в Азию?»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев допускает вариант для РФС перейти в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Много говорят, что РФС надо переходить в Азиатскую конфедерацию.

– Мнение может быть двоякое. Понятно, что наши клубы в ближайшее время не будут участвовать в турнирах УЕФА. Но сколько это продлится, могут знать только руководители РФС. Если это сильно затянется, почему нет? Но если все закончится в ближайшее время, то есть смысл подождать.

Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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