Азмун: «Я очень люблю «Фенербахче». Надеюсь в будущем перейти в этот клуб»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун признался в любви к Турции и «Фенербахче».
«Я туркмен. Очень люблю турок. Да здравствуют турки.
Еще я очень люблю «Фенербахче». У меня было предложение от них.
Я раньше забивал им, прошу прощения у «Фенербахче». Надеюсь, в будущем перейти в этот клуб», – сказал иранец.
- До перехода в «Байер» Азмун играл в России за «Зенит», «Рубин» и «Ростов».
- C немецким клубом он связан контрактом до 2027 года.
- Рыночная стоимость форварда – 12 миллионов евро.
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