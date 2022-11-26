Азмун: «Я очень люблю «Фенербахче». Надеюсь в будущем перейти в этот клуб»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун признался в любви к Турции и «Фенербахче».

«Я туркмен. Очень люблю турок. Да здравствуют турки.

Еще я очень люблю «Фенербахче». У меня было предложение от них.

Я раньше забивал им, прошу прощения у «Фенербахче». Надеюсь в будущем перейти в этот клуб», – сказал иранец.

До перехода в «Байер» Азмун играл в России за «Зенит», «Рубин» и «Ростов».

C немецким клубом он связан контрактом до 2027 года.

Рыночная стоимость форварда – 12 миллионов евро.

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