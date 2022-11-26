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    Игрок сборной Камеруна: «Плакал, когда слушал песни Шатунова после его смерти»

    Защитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа сообщил, что ему импонирует творчество певца Юрия Шатунова. Артист ушел из жизни летом.

    – Когда умер Юрий Шатунов, ты выкладывал кружочки, на которых поешь его песни. Ты реально его фанат? Это же певец не твоего поколения.

    – Да! Дома мои родители, дяди, тети постоянно включали его песни. Думаю, что музыка может нравиться вне зависимости от возраста. Песни Шатунова до сих пор остаются культовыми и это может продолжаться еще много времени.

    – Тебя сильно тронула его смерть?

    – Конечно, когда уходит певец, который тебе нравится… Начинаешь вспомнить эти строчки: «Детство, детство, ты куда бежишь?». Любому человеку нравится эта песня. Шатунов был еще совсем молодым, его смерть была очень неожиданна.

    – Не всплакнул, когда пересушивал его песни?

    – Немножко плакал.

    – Ты ставишь в сборной русские песни?

    – Да! Могу показать тебе телефон – у меня там только русские песни. Смотри, сегодня я слушал Сергея Лазарева, Федука, Егора Крида. Ставлю эти песни и в сборной. Недавно включил песню L’One «Якутяночка», им очень понравилось, все ребята танцевали. Приятна такая реакция.

    • Игрок имеет российское гражданство и уже сыграл за камерунцев на чемпионате мира-2022.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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