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    Врач сборной Бразилии прокомментировал травмы Неймара и Данило

    Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал о повреждениях нападающего Неймара и защитника Данило, полученных в матче ЧМ-2022 против Сербии (2:0).

    «Обследование показало, что у Неймара травма боковой связки правого голеностопа и небольшая костная опухоль.

    У Данило возникли проблемы с медиальной связкой левого голеностопа.

    Футболисты продолжают лечение. Очень важно сохранять спокойствие и быть умиротворенными. Мы каждый день будем оценивать их состояние.

    Уже понятно, что оба игрока не примут участия в следующем матче. Наша цель – постараться сделать так, чтобы они еще сыграли на этом турнире», – заявил Ласмар.

    • Бразилии в группе ЧМ осталось сыграть со Швейцарией и Камеруном.
    • Неймар надеется восстановиться к плей-офф турнира.

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    Источник: Globo Esporte

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