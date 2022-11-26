Аршавин: «Магуайр потопит сборную Англии на ЧМ-2022»

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что защитник Гарри Магуайр может стать проблемой для Англии на чемпионате мира.

«Англичане хорошие, мы и так это знали. Их юноши выиграли два подряд чемпионата.

Суператака, кроме Кейна, на мой взгляд. Мне и на пике он не особо нравился. Он не подходит под свое окружение.

Магуайр их убьет на этом чемпионате мира, он потопит их. Я бы искал варианты, чтобы он не играл», – сказал Аршавин.

Англичане набрали 4 очка в 2 турах группового этапа ЧМ-2022.

Они разгромили Иран (6:2) и сыграли вничью с США (0:0).

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