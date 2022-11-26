Головин – игрок месяца в «Монако», Валенсия повторил рекорд Саленко, Россия может встретиться с Саудовской Аравией и другие новости

Зырянов вспомнил подробности драки Широкова и Спаллетти на тренировке «Зенита».

«Эта глава закрыта». Роналду покинул пресс-конференцию сборной Португалии после вопроса про уход из «МЮ».

В матче «Зенит» – «Спартак» произошла замена главного арбитра.

«Отстаивал свою точку зрения. Аршавину это не понравилось». Зырянов – об увольнении из молодежки «Зенита».

Неймар надеется восстановиться от травмы к плей-офф ЧМ-2022.

Футболисты Саудовской Аравии получат по Rolls-Royce за победу над Аргентиной на ЧМ-2022.

Четыре клуба РПЛ дали предварительное согласие на участие в зимнем турнире в ОАЭ. Минское «Динамо» отказалось.

«Я совершил подвиг». Роналду – о голах на пяти ЧМ.

Россия может сыграть с лидером группы ЧМ-2022 Саудовской Аравией.

Валенсия вышел в лидеры гонки бомбардиров ЧМ-2022 и повторил рекорд Саленко.

Головин – лучший игрок ноября в «Монако».

Ари: «Россия дошла бы до полуфинала ЧМ-2022».