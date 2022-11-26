Головин – игрок месяца в «Монако», Валенсия повторил рекорд Саленко, Россия может встретиться с Саудовской Аравией и другие новости

Зырянов вспомнил подробности драки Широкова и Спаллетти на тренировке «Зенита».
«Эта глава закрыта». Роналду покинул пресс-конференцию сборной Португалии после вопроса про уход из «МЮ».
В матче «Зенит» – «Спартак» произошла замена главного арбитра.
«Отстаивал свою точку зрения. Аршавину это не понравилось». Зырянов – об увольнении из молодежки «Зенита».
Неймар надеется восстановиться от травмы к плей-офф ЧМ-2022.
Футболисты Саудовской Аравии получат по Rolls-Royce за победу над Аргентиной на ЧМ-2022.
Четыре клуба РПЛ дали предварительное согласие на участие в зимнем турнире в ОАЭ. Минское «Динамо» отказалось.
«Я совершил подвиг». Роналду – о голах на пяти ЧМ.
Россия может сыграть с лидером группы ЧМ-2022 Саудовской Аравией.
Валенсия вышел в лидеры гонки бомбардиров ЧМ-2022 и повторил рекорд Саленко.
Головин – лучший игрок ноября в «Монако».
Ари: «Россия дошла бы до полуфинала ЧМ-2022».