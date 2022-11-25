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    Ари: «Россия дошла бы до полуфинала ЧМ-2022»

    Бывший форвард сборной России Ари считает, что команда была бы в плей-офф чемпионата мира-2022.

    «Несомненно, сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира в Катаре — я в этом не сомневаюсь. Этот мундиаль показал, что и слабые, и сильные команды проигрывают. Футбол — непредсказуемый вид спорта. После ЧМ-2018 Россия стала сильнее. Уверен, команда Карпина дошла бы полуфинала в Катаре.

    Матчи против Таджикистана и Узбекистана я не смотрел, видел только итоговый счет. Валерий Карпин — один из лучших тренеров в России. Мне приятно, что он тренирует национальную команду и вызывает молодежь. Его работа в «Ростове» — топ, потрясающий результат», — заявил Ари.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18097

      Cleaner 3 минуты назад

      Ари, обижаешь! Россия дошла бы до финала и выиграла бы этот ЧМ!..)))

      0
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      Рейтинг: +770

      3meeeD 4 минуты назад

      Да что уж там.Бразилии в финале пятак отгрузили бы.Чего мелочиться

      0
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      Рейтинг: +5869

      rash1959 9 минут назад

      У нихера головёшка съехала

      0
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