Ари: «Россия дошла бы до полуфинала ЧМ-2022»

Бывший форвард сборной России Ари считает, что команда была бы в плей-офф чемпионата мира-2022.

«Несомненно, сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира в Катаре — я в этом не сомневаюсь. Этот мундиаль показал, что и слабые, и сильные команды проигрывают. Футбол — непредсказуемый вид спорта. После ЧМ-2018 Россия стала сильнее. Уверен, команда Карпина дошла бы полуфинала в Катаре.

Матчи против Таджикистана и Узбекистана я не смотрел, видел только итоговый счет. Валерий Карпин — один из лучших тренеров в России. Мне приятно, что он тренирует национальную команду и вызывает молодежь. Его работа в «Ростове» — топ, потрясающий результат», — заявил Ари.

Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

Ари играл в РПЛ за «Спартак», «Краснодар», «Локомотив».

ЧМ-2022 продлится в Катаре до 18 декабря.

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