Валенсия вышел в лидеры гонки бомбардиров ЧМ-2022 и повторил рекорд Саленко

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия забил Нидерландам в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Валенсия с тремя мячами единолично возглавляет список бомбардиров турнира.
Форвард забил подряд шесть голов сборной Эквадора на чемпионатах мира. Это рекорд, который ранее в своих сборных покорился следующим игрокам:
- Эйсебио (Португалия);
- Паоло Росси (Италия);
- Олег Саленко (Россия).
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Источник: Бомбардир.ру