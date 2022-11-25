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    Валенсия вышел в лидеры гонки бомбардиров ЧМ-2022 и повторил рекорд Саленко

    Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия забил Нидерландам в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    Валенсия с тремя мячами единолично возглавляет список бомбардиров турнира.

    Форвард забил подряд шесть голов сборной Эквадора на чемпионатах мира. Это рекорд, который ранее в своих сборных покорился следующим игрокам:

    • Эйсебио (Португалия);
    • Паоло Росси (Италия);
    • Олег Саленко (Россия).

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    Источник: Бомбардир.ру

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