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    Россия может сыграть с лидером группы ЧМ-2022 Саудовской Аравией

    Сборная России ищет соперника для товарищеского матча в марте.

    Как написал из Катара один из руководителей «Матч ТВ» Василий Конов, оппонентом России может стать сборная Саудовской Аравии.

    • Саудовцы лидируют в своей группе на ЧМ-2022.
    • Россия победила Саудовскую Аравию в матче ЧМ-2018 со счетом 5:0.
    • Россияне сейчас отстранены от международных турниров.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 20:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +54

      Однажды 29 минут назад

      может сыграть с лидером группы ЧМ-2022 Саудовской Аравией-----------
      Что за даун это написал.Лидер после одного матча из трех.)))

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