Россия может сыграть с лидером группы ЧМ-2022 Саудовской Аравией

Сборная России ищет соперника для товарищеского матча в марте.

Как написал из Катара один из руководителей «Матч ТВ» Василий Конов, оппонентом России может стать сборная Саудовской Аравии.

Саудовцы лидируют в своей группе на ЧМ-2022.

Россия победила Саудовскую Аравию в матче ЧМ-2018 со счетом 5:0.

Россияне сейчас отстранены от международных турниров.

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