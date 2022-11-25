Россия может сыграть с лидером группы ЧМ-2022 Саудовской Аравией

может сыграть с лидером группы ЧМ-2022 Саудовской Аравией-----------
Что за даун это написал.Лидер после одного матча из трех.)))
Сборная России ищет соперника для товарищеского матча в марте.
Как написал из Катара один из руководителей «Матч ТВ» Василий Конов, оппонентом России может стать сборная Саудовской Аравии.
- Саудовцы лидируют в своей группе на ЧМ-2022.
- Россия победила Саудовскую Аравию в матче ЧМ-2018 со счетом 5:0.
- Россияне сейчас отстранены от международных турниров.
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