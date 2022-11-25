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    «Эта глава закрыта». Роналду покинул пресс-конференцию сборной Португалии после вопроса про уход из «МЮ»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду покинул пресс‑конференцию после матча ЧМ-2022 с Ганой (3:2) после вопроса об уходе из «МЮ».

    «Эта глава закрыта. Я помог сборной Португалии выиграть, мы сыграли хорошо. Всe остальное не имеет значения. Главное сейчас — чемпионат мира», – сказал Роналду и покинул зал.

    • Роналду забил Гане с пенальти.
    • Игрок стал 1-м, кто забил на 5 чемпионатах мира.
    • Роналду заменили во 2-м тайме.

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    Источник: A Bola

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18075

      Cleaner 56 минут назад

      Не по зубам португальцам ЧМ. Их предел - выход из группы.

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      Рейтинг: +6331

      Красногорск_Фан > Cleaner 27 минут назад

      Во время Евро во Франции на них и подавно никто не ставил. А потом оказалось от оно что Михалыч (это не в твой адрес, просто цитата)

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      Рейтинг: +6331

      Красногорск_Фан 59 минут назад

      Правильно. На ЧМ надо быть на нем сосредоточенным. Все кто думают иначе теперь зализывают раны. И еще воротчику надо тоже объяснить португальскому что не надо расслабляться, а лучше решительно заменить.

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