«Эта глава закрыта». Роналду покинул пресс-конференцию сборной Португалии после вопроса про уход из «МЮ»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду покинул пресс‑конференцию после матча ЧМ-2022 с Ганой (3:2) после вопроса об уходе из «МЮ».

«Эта глава закрыта. Я помог сборной Португалии выиграть, мы сыграли хорошо. Всe остальное не имеет значения. Главное сейчас — чемпионат мира», – сказал Роналду и покинул зал.

Роналду забил Гане с пенальти.

Игрок стал 1-м, кто забил на 5 чемпионатах мира.

Роналду заменили во 2-м тайме.

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