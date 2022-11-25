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    Еще один игрок сборной Бразилии выбыл до конца группового этапа ЧМ-2022

    Правый защитник сборной Бразилии Данило не поможет команде в ближайших матчах чемпионата мира.

    31-летний футболист не сыграет со Швейцарией и Камеруном из-за травмы.

    У игрока «Ювентуса» выявлено растяжение связок голеностопа.

    • Данило травмировался в четверг в матче ЧМ-2022 с Сербией (2:0).
    • Также в этой игре повреждение получил Неймар, который надеется восстановиться к плей-офф турнира.

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    Источник: TNT Sports

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