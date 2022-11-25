Еще один игрок сборной Бразилии выбыл до конца группового этапа ЧМ-2022

Правый защитник сборной Бразилии Данило не поможет команде в ближайших матчах чемпионата мира.

31-летний футболист не сыграет со Швейцарией и Камеруном из-за травмы.

У игрока «Ювентуса» выявлено растяжение связок голеностопа.

Данило травмировался в четверг в матче ЧМ-2022 с Сербией (2:0).

Также в этой игре повреждение получил Неймар, который надеется восстановиться к плей-офф турнира.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира